أردوغان يزور فنزويلا ويعبّر عن دعمه لحكومتها

2018/12/04 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصل الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان إلى فنزويلا الأحد، في زيارة يتخلّلها توقيع اتّفاقات تعاون مع نظيره الفنزويلي وحليفه نيكولاس مادورو.وكان في استقبال إردوغان، نائبا الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز وطارق العيسمي.وعبّر إردوغان الإثنين في كاراكاس عن دعمه لنظيره الفنزويلي الذي تُواجه بلاده عقوبات أميركيّة وأزمة اقتصادية حادّة.وقال إردوغان في اجتماع […]

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