حكومة ماكرون تبحث عن مخرج من أزمة الاحتجاجات

2018/12/04 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تجد الحكومة الفرنسية نفسها في سباق مع الوقت في محاولة لتهدئة غضب “السترات الصفراء”، وتفكر في “بادرة قوية” لمنع اندلاع اعمال عنف بعد يومين من التحركات الاحتجاجية في قلب باريس.وقالت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس ان اجتماعا إنعقد مساء الإثنين بحضور رئيس الوزراء إدوارد فيليب وعدد من الوزراء في قصر الاليزيه حول […]

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