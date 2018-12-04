سائرون يهدد بالنزول للشارع حال تعيين الفياض والجبوري في حكومة عبد المهدي

2018/12/04 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد اليوم ائتلاف سائرون النزول للشارع اذا ما فرض المرشح المدعومين من الخارج سليم لمنصب وزير الدفاع وفالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم.

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