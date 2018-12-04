قرقاش: البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار دورها ونفوذها

2018/12/04 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أمس الإثنين، إن البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية.

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