مديرة المخابرات الأمريكية تدلي بإفادة أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي

2018/12/04 | 04:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل ستدلي بإفادة أمام زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.كان بعض المشرعين عبروا عن غضبهم لعدم مشاركة هاسبل في الإفادة التي أدلى بها مسؤولون في إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمام […]

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