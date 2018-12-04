فرنسا وبريطانيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن حول تجربة ايران الصاروخية

2018/12/04 | 04:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس طلبت فرنسا وبريطانيا الإثنين عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بعد اتهامهما إيران باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق دبلوماسيين.ومن المتوقع عقد هذا الاجتماع الثلاثاء المقبل.وقالت الولايات المتحدة إن التجربة الصاروخية الإيرانية السبت انتهاك لقرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي عام 2015 والذي انسحبت منه […]

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