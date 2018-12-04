2018/12/04 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | سائرون : الفتح لايستطيع تمرير اي وزير دون موافقتنا

مصدر الفيديو: m7SlJvBlABg

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