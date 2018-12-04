أمير مرتضى يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

2018/12/04 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر رد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حول إبعاد الحكام الدوليين عن مباريات الزمالك في الدوري.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "أنا ضد الهجوم على التحكيم، الجميع من حقه الاعتراض ولكن إما أن يكون عن طريق اعتراض رسمي على حكم أو نتيجة مباراة".

وواصل: "لكن أسلوب الإرهاب والحديث عن فرق أخرى مرفوض، من المفترض أن يكون سيد عبد الحفيظ مهتم بفريقه فقط".



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وتابع: "لم يتحدث أي أحد من الزمالك، عن ركلتي الجزاء للأهلي في أفريقيا، وإذا نظرنا للأرقام لقد أدار 11 حكماً 14 مباراة للزمالك، ما قاله عبد الحفيظ غير صحيح".

وأكمل: "أتمنى ان تكون التصريحات بعد ذلك مسؤولة من الجميع، نريد الأفضل للدوري الذي أصبح أقوى، الفروق بين الأندية ليست كبيرة".

الجدير بالذكر ان الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة بعد لعب ثمان مباريات.





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