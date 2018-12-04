انطلاق محادثات سلام اليمن في السويد بعد إجلاء جرحى الحوثيين

2018/12/04 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من المتوقع أن يتوجه ممثلون عن حركة الحوثي اليمنية إلى السويد لحضور محادثات السلام التي ستنعقد في وقت قريب ربما الأربعاء المقبل بعد أن سمح التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بنقل جرحى من الحوثيين للعلاج.وزادت فرص إجراء المحادثات فيما يضغط حلفاء غربيون على السعودية، التي تقود التحالف المناهض للحوثيين المتحالفين مع […]

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