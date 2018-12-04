فرنسا وبريطانيا تطالبان مجلس الأمن بالاجتماع لبحث تجربة إيران الصاروخية

2018/12/04 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت فرنسا وبريطانيا، أمس الإثنين، عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، لبحث ومناقشة تجربة إيران صاروخ باليستي متوسط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق دبلوماسيين.

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