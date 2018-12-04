النيابة العامة التونسية تقرر إحالة

2018/12/04 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت النيابة العامة التونسية، إحالة ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة الإخوانية المتهم بالتورط في النغتيالات السياسية بتونس، إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب، لمواصلة الأبحاث والتحقيق في مختلف الوثائق والأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي تدين هذا التنظيم الإخواني.

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