طلال الربيعي - الله هيغل, الملكية والشيوعيين, والزمن وبدايته!

2018/12/04 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي دار نقاش, ساخن بعض الشئ وكالعادة وكدليل على تحمس كل منا لافكاره, بين الرفيق العزيز فؤاد النمري ومعي بخصوص موضوعات منها موضوعة الله, موقف الشيوعية من الملكية, بداية الزمن والانفجار العظيم.http://www.ahewaتr.org/debat/show.art.asp?aid=619833 وبسبب طول تعليقي بعض الشئ على مقالته وتوخيا مني......

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