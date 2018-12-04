2018/12/04 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | بين معايير التربية وانعدام الظروف المناسبة ...يقف الطلاب حائرين امام المنهج الجديد

مصدر الفيديو: YFQTjHsoJ94

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