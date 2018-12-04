ليفربول محتفلا بانجازه الجديد: همتك رصاص يا صلاح

2018/12/04 | 05:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

حصل المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، والمقدمة من "اتحاد مشجعي كرة القدم"، وبالتعاون مع شركة "فيرجن ميديا"، في حفل أقيم بالعاصمة لندن، اليوم الاثنين.

وشارك في الاستفتاء حوالي 366 ألف مشجع، وتفوق صلاح في التصويت على لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينج، وزميل صلاح في ليفربول فيرجيل فان دايك، ومدافع ليستر سيتي هاري ماجواير، وهداف مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.

وقال صلاح عقب الفوز بالجائزة: "شكرا للجميع على الجائزة.



إنها تعني الكثير بالنسبة لي، لأنها تُمنح بناء على تصويت الجماهير".

وتابع: "عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، ولكن في هذه المرة أود أيضا أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع".

ويعتبر صلاح ثالث لاعب من ليفربول، يفوز بالجائزة بعد لويس سواريز عام 2013، وفيليبي كوتينيو عام 2016.

المصدر: وكالات

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