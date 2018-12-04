2018/12/04 | 05:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال تلفزيون الإخبارية السعودي يوم الاثنين إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان غادر الجزائر بعد زيارة رسمية بدأت يوم الأحد.وقالت الرئاسة الجزائرية يوم الاثنين إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتمكن من استقبال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للبلاد بسبب إصابته بإنفلونزا حادة.وكان الأمير محمد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي عهد السعودية يغادر الجزائر بدون لقاء بوتفليقة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي عهد السعودية يغادر الجزائر بدون لقاء بوتفليقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).