فواد الكنجي - تأثيرات الحرب ومعاناة الإنسان في أعمال الفنان (غويا)

2018/12/04 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي ما أحدثته الحروب التي نشبت في العهود السابقة واللاحقة من حالات القتل والدمار والخراب وإشاعة الخوف والرعب والاضطرابات وما خلفته من الآثار النفسية في السلوك والأخلاق بين إفراد المجتمعات التي عاشت بشكل مباشر أو غير مباشر الحرب؛ وما نتج عنه من تبدل القيم والأعراف وأشاع الفوضى والعبث واللامبالاة والتخندق داخل منظومات سيئة من مستوى السلوك والأخلاق؛ الأمر الذي ترتب عنه عدم الالتزام بما أعتاد عليه الناس م......

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