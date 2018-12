موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/12/04 | 06:22

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي يوم الأربعاء القادم 5 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 27 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، وسيستضيف المباراة استاد تيرف مور.





الريدز هو أحد فريقين فقط لم يخسرا حتى الآن في البريميرليج رفقة مانشستر سيتي، وحتى الآن يحتل زملاء محمد صلاح المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن السيتيزنس المتصدر، و5 نقاط عن تشيلسي الثالث، وسيكون على كلوب الفوز في المباراة القادمة لاستغلال أي تعثر يحدث للأزرق السماوي أمام واتفورد، أو على الأقل إبقاء الفارق على ما هو عليه.



يعيش بيرنلي موسماً سيئاً جداً، فحتى الآن وبعد مرور 14 جولة في الدوري الإنجليزي لم يحقق الفريق إلا انتصارين فقط، كما أنه لم يتعادل إلا 3 مرات وخسر 9 مباريات، ليُصبح بذلك في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن ساوثامبتون الثامن عشر ونقطة واحدة عن فولهام المُتذيل.





المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

بيرنلي - ليفربول تيرف مور

الأربعاء 5 ديسمبر 2018 ميلادياً، 27 ربيع الأول 1440 هجرياً، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية ستيوارت آتويل beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول يستمر غياب متوسط الميدان أليكس-أوكسليد تشامبرلين عن ليفربول بداعي الإصابة، وهو نفس السبب الذي سيبعد دومينيك سولانكي عن الفريق في المباراة ضد بيرنلي، أما وضع ساديو ماني فيبقى تحت الشك بعد التعرض لإصابة.





همتك رصاص يا صلاح! تهانينا لك وبالتوفيق دائماً.



🔴👑 pic.twitter.com/KAQ9k71qv0

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 3, 2018 سيعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته المعتادة منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يدفع بشاكيري بدلاً من الجناح السنغالي في حالة غيابه، وعندها سيكون محمد صلاح في قلب الهجوم وسيتمركز فيرمينو في الجناح الأيسر.





التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكرآندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولدجيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسونروبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري

الغيابات والتشكيل المتوقع لبيرنلي

سيغيب عن بيرنلي في المباراة ضد ليفربول الحارس نيك بوب والظهير الأيسر ستيفان وارد بداعي الإصابة، وقد يلحق بهما متوسط الميدان الآيرلندي روبي برادي لنفس السبب.





REACTION | Sean Dyche gives his thoughts on the 2-0 defeat against Crystal Palace.WATCH MORE ➡️ https://t.co/evS7wYO0b6 pic.twitter.com/41mYKnJJX4

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 1, 2018 سيدفع المدرب شون دايتش بالحارس السابق لمانشستر سيتي جو هارت، وسيتواجد أمامه الرباعي لوتون، مي، لونج وتايلور، وسيتكون رباعي الوسط من ديفور، جودموندسون، كورك ولينون، أما الهجوم فسيظهر فيه الثنائي وود وهندريك.





التشكيل | 4-4-1-1

جو هارتتشارلي تيلور - كيفن لونج - بن مي - ستيفان لوتونيوهان بيرج جودموندسون - ستيفن ديفور - جاك كورك - آرون لينونجيف هندريككريس وود

