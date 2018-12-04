2018/12/04 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | في السماوة ..الواقع التربوي لايختلف عن بغداد في بحثه عن المسؤول الفعلي للواقع المتدني

مصدر الفيديو: U9XtcwDFTkg

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