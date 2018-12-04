رئاسة الجمهورية تنفي تقارير تحدثت عن نفقات الجولة الاقليمية وتعيينات

2018/12/04 | 06:40

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وكالات:

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، تقارير تحدثت عن مصاريف كلفتها جولة الرئيس برهم صالح الاقليمية.





وكالات:نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، تقارير تحدثت عن مصاريف كلفتها جولة الرئيس برهم صالح الاقليمية.وتسائل المكتب بالقول: "كيف يمكن تصور وجود هكذا مصاريف لجولة إقليمية كانت معظمها على ضيافة الدول المضيفة، فضلا عن إنهاء زيارة دولة ما في يوم واحد والرجوع لارض الوطن بساعات متاخرة من الليل"، وأكد "انطلاقا من المسؤولية الوطنية في اطلاع الرأي العام حول ضرورة التوخي والدقة في نقل المعلومات، بطلان هذه المعلومات وعدم صحتها بتاتا".

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