2018/12/04 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن ينسى الله خيراً قدمته

ولاهماً فرّجته ولا عيناً كادت

تبكي فأسعدتها‏

عش حياتك على مبدأ

كـن محسناً حتى وإن لم تلق إحساناً

ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين

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