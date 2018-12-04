الزاملي يحذر من ردات فعل في الشارع بفرض ترشيح الفياض للداخلية

2018/12/04 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر القيادي في تحالف سائرون، حاكم الزاملي، من ردات فعل في الشارع "بفرض ترشيحات" في باقي الكابينة الوزارية ومنها المرشح لحقيبة وزارة الداخلية فالح الفياض عن تحالف البناء.ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة للتصويت على إستكمال الكابينة الوزارية، ولا زال الفياض مرشحاً للداخلية.وقال الزاملي لوكالة {الفرات نيوز} "نريد حكومة للشعب وليس للاحزاب وان فرض إرادات ولي أذرع سيكون لها ردات فعل في البرلمان والشارع وسنذهب للمعارضة اذا تم تمرير البعض".وأضاف، ان "الفياض رئيس حزب وترشيحه مخالف للاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة وكذلك طرح سليم الجبوري لوزارة الدفاع وهذا جزء من المشكلة".وبين "ليس لدينا مشكلة شخصية مع الفياض" مشيرا الى ان "السيد مقتدى الصدر أكد في بيانه على ضرورة تسليم الوزارات ومنها الامنية لشخصيات مستقلة تكنوقراط".وتابع الزاملي، ان "الإصرار على الفياض ليس حقيقياً وانما لإثارة وإزعاج الطرف الآخر وهناك أربع أو خمس شخصيات تطمح بالداخلية وبينهم نواب وخارج مجلس النواب".وأستطرد ان "ترشيح الفياض للداخلية وقصي السهيل {لوزارة التعليم العالي} ليس بقرار من عبد المهدي وانما هو ترشيح من البناء ودولة القانون" مشيرا الى ان "عودة المحاصصة والهيأت الاقتصادية للاحزاب في الوزارات يعني فشلاً للحكومة".ونوه الى ان "اعتراضنا على الفياض كان منذ بداية ترشيحه للكابينة وبعض المرشحين كان اختياراً خاطئ بينها وزيرة العدل وهو دليل على فرض أسماء على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".ودعا الزاملي "عبد المهدي الى ان يعلن في وسائل الاعلام انه رشح الفياض وسليم الجبوري للداخلية والدفاع وكذلك باقي المرشحين وان يعلن مسؤوليته في نجاحهم وفشلهم".وشدد "على عبد المهدي ان لا يكون تحت سيطرة وسلطة الاحزاب ويرضخ لهم وان يكون هو صاحب الارادة ويختار وزراء مهنيين لاسيما في الامن" مبينا "لو كان هناك وزراء أمن مهنيين وشجعان لما تحول العراق الى مرتع للوكالات الاستخباراتية الاجنبية وحقل تجارب".وأكد القيادي في سائرون "إذا اختاروا الفياض بالاغلبية البرلماني فعلى عبد المهدي ان يتحمل مسؤوليته وان يتحمل من اختاره وقد تكون هناك عواقب وخيمة في الملف الأمني اذا ما أخفق في إدارة وزارة الداخلية".وأضاف، ان "الوزارات الأمنية يجب ان لا تدار من قبل السياسيين والمتحزبين وللأسف في الحكومات السابقة أصبحت ملكاً مشاعاً للاحزاب في التعيينات وغيرها".وأكد الزاملي "لا يوجد اختلاف بين تحالفي الاصلاح والبناء أو و بين سائرون وفتح، وان رسالة السيد الصدر بينت ان هنالك منهج بينه وبين هادي العامري في التوافق على اختيار حكومة مهنية بعيدا عن التدخلات الخارجية والتوافق على مرشح مستقل".وبين "المشكلة الآن بعد تعطيل الحكومة في الجزء المهم بالوزارات الامنية ولاحظ السيد الصدر وجود مؤامرات وتقاسم ومغانم ومحاصصة الوزارات ولكنه أصر على بقاء الوزارتين الامنيتين بعيدا عن المحاصصة وضرورة تسلمها من شخصيات كفوءة ومستقلة، وان الاعتراض هو ان لا يتصدى رئيس أي حزب للمسؤولية في هذه الحكومة" نافياً "وجود أي وزير من سائرون ولم يرشح اي شخصية بينما البناء املأ شروطا وفاوضوا الوزراء".ولفت الى، ان "المواطن صبر كثيراً على الكتل ولكن اليوم لم يعد يصبر على سوء الخدمات، وللأسف المنافذ والموانئ والمطارات باتت تسيطر عليها أحزاب وعشائر، ويجب ان نأتي بشخصية مهنية شجاعة للحد من عمليات التهريب وانتشار الميليشيات والفساد الاداري والمالي ويجب تحرير الوزارات الأمنية من الأحزاب كي يمكن للبرلمان محاسبتها وان تحالف البناء باستثناء منظمة بدر حصل على حصص بالحكومة".وأشار الزاملي الى ان "رسالة السيد الصدر لعبد المهدي تشدد على ان يتحرر من ضغوط الكتل وتهديدها بسحب التأييد لحكومته" مشيرا ان "هذه الحكومة امامها عقبات وملفات وتحديات كبيرة وأبرزها الملف الامني الذي يجب ان يتصدي له شخصيات مهنية غير متحزبة".انتهى

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