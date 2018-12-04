حقوق الإنسان بالبصرة تطالب القوات الأمنية بحماية الصحفيين وتدين اعتقال عدد من الإعلاميين

2018/12/04 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، القوات الأمنية في البصرة بحماية الصحفيين، مؤكدةً على إدانتها لاعتقال عدد من الإعلاميين.

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