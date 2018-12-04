دراسة ألمانية: الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم يضعفان قلوب النساء

2018/12/04 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أفادت دراسة ألمانية حديثة بأن انقطاع النفس أثناء النوم والشخير، قد يؤديان إلى ضعف وظائف القلب لدى النساء بصورة أكبر من الرجال، ما يعرضهن لأمراض القلب والأوعية الدموية.

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