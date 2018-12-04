الزوراء يخمد توهج النفط ويتعادل معه ايجابيا بالدوري الممتاز

2018/12/04 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداخمد فريق الزوراء، توهج غريمه النفط بعدما نجح في العودة بالمباراة والتعادل معه 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الاسبوع العاشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وفي الشوط الثاني، أستطاع الزوراء العودة في المباراة بتسجيله هدفين عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 61 وعلاء عباس في الدقيقة 81 عن طريق علاء عباس.

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