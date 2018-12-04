فيديو: محافظ البصرة أسعد العيداني يترجل من سيارته ويلاحق متظاهراً من أصحاب السترات الصفراء!

2018/12/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا يظهر نزول محافظ البصرة أسعد العيداني من سيارته، في محاولة للاشبتاك على أحد المتظاهرين.ويُظهر الفيديو توقف عجلة العيداني بشكل مفاجئ أمام إحدى التظاهرات، ليخرج المحافظ بشكل سريع تجاه أحد المحتجين، الذي تمكن من الهرب، فيما حاول أحد عناصر قوى الأمن منع المحافظ من […]

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