القبض على 18 متهمًا بجرائم مختلفة في العاصمة بغداد

2018/12/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ألقت القوات الأمنية، الثلاثاء، القبض على 18 متهمًا بقضايا مختلفة في العاصمة بغداد، وذلك باشراف مديرية مكافحة إجرام بغداد.وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم (4 كانون الاول 2018)، تلقى “ناس” نسخة منه إن “القوات الامنية تمكنت من القبض على 18 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد، وباشراف ومتابعة من قبل مديرية مكافحة إجرام […]

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