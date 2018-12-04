مباحثات ايرانية صينية لتوطيد العلاقات الاقتصادية

2018/12/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" والسفير الصيني لدى طهران "بانغ سن" توطيد العلاقات المالية وايجاد حلول للمشاكل المصرفية وقال همتي، خلال اللقاء:

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