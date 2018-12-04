الرافدين يعزو تأخر صرف الرواتب التقاعدية لتدقيق أسماء المشمولين

2018/12/04 | 18:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد مصرف الرافدين، الثلاثاء، أن العمل مستمر لتدقيق اسماء المتقاعدين المدني وبياناتهم تمهيدا لصرف رواتبهم لوجبة شهر كانون الأول الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الجهات ذات العلاقة من هيئة التقاعد والإدارة العامة للمصرف يواصلون عملهم الدؤوب وبجد واخلاص لاستكمال تدقيق البيانات التي تتعلق برواتب المتقاعدين المدنيين".

وأضاف البيان، أنه "في حال استكمال تلك الإجراءات سيتم توزيع رواتبهم وبأقرب وقت ممكن والاعلان عنها في وسائل الإعلام".

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