2018/12/04 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقاءه السفير الياباني في العراق ناؤفومي هاشيموتو، الثلاثاء، أهمية مساهمة الشركات اليابانية في اعمار البلاد.

وقال مكتب صالح في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “استقبل، في قصر السلام ببغداد اليوم، السفير الياباني في العراق ناؤفومي هاشيموتو، الذي نقل تهنئة لصالح من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه”.

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، “أهمية تعزيز مساهمة الشركات اليابانية في إعادة إعمار المناطق المحررة وتطوير البنى التحتية في العراق، فضلا عن تفعيل سبل التعاون في قطاع التعليم والصناعة والصحة وتدريب الكوادر العراقية وتبادل الخبرات”، مشيدا بـ”مواقف الحكومة اليابانية تجاه العراق”.

واعرب عن امنياته بان “تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التعاون البناء بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.

من جانبه اكد السفير الياباني حرص بلاده على “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، مستعرضا المشاريع الاستثمارية والتنموية لليابان في العراق، ومؤكدا دعم بلاده متواصل لاستقرار وازدهار العراق.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد للسفير الياباني أهمية تعزيز مساهمة الشركات اليابانية في إعمار المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد للسفير الياباني أهمية تعزيز مساهمة الشركات اليابانية في إعمار المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).