البرلمان يرفع جلسته إلى الخميس بعد فشله بتمرير مرشحي الوزارات الشاغرة

2018/12/04 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي ذلك بعد اخفاق المجلس بتحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة إكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الخميس المُقبل".انتهى.ص.هـ.ح.

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