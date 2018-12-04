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#عاجل_الغدير |مراسلنا : رئيس الوزراء والمرشحون للكابينة الوزارية يغادرون مجلس النواب

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#عاجل_الغدير |مراسلنا : رئيس الوزراء والمرشحون للكابينة الوزارية يغادرون مجلس النواب

الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 - 17:43

#عاجل_الغدير |مراسلنا : رئيس الوزراء والمرشحون للكابينة الوزارية يغادرون مجلس النواب

#عاجل_الغدير |مراسلنا : رئيس الوزراء والمرشحون للكابينة الوزارية يغادرون مجلس النواب

يتبع ..

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