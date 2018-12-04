الزوراء يتعادل مع النفط ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز

2018/12/04 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

استطاع فريق الزوراء بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بقلب تأخره بهدفين في الشوط الاول الى تعادل 2-2 امام النفط، في لقاء جرى لحساب الجولة العاشرة من منافسات دوري الكرة الممتاز.

وجرت المباراة على ارضية ملعب الشعب الدولي، حيث سجل هدفي النفط اللاعبين مازن فياض ومحمد داوود في الدقيقتين 5 و23، بينما سجل هدفي الزوراء اللاعبين مهند عبد الرحيم وعلاء عباس في الدقيقتين 61 و81.

وفي ضوء نتيجة المباراة ارتفع رصيد فريق الزوراء الى 21 نقطة متقدما الى المركز الثالث، بعد ان كان يمني النفس بتحقيق الفوز والعودة الى صدارة الترتيب، بينما اصبح رصيد النفط 14 نقطة في المركز السادس.

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