2018/12/04 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية نشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم اعتتتداء محافظ البصرة اسعد العيداني شخصيا على المتظاهرين وتوجيهه عناصر حمايته بإعتقالهم فورا .وكشف المقطع الذي صوره احد المتظاهرين بجهازه ، نزول العيداني من سيارته التي احاط بها متظاهرين يرتدون سترات صفراء، وضرب فور نزوله واحدا منهم، قبل ان يهرب من المكان، بعد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو محافظ البصرة يعتدي على احد المواطنين شاهد الفيديو صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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