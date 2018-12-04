في مباراة ماراثونية.. الزوراء يغلق انابيب النفط ويحصد نقطة ثمينة ضمن الدوري الممتاز

2018/12/04 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:قلب فريق الزوراء الكروي، اليوم الثلاثاء، تأخره بهدفين نظيفين امام النفط لمثلهما، في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي ضمن ختام منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.حيث تقدم النفط عن طريقه لاعبه مازن فياض في الدقيقة السادسة بكرة مرت من تحت اقدام الحارس جلال حسن، فيما ضاعف محمد داود النتيجة في الدقيقة 23، فيما دخل الزوراء في الشوط الثاني باداء مغاير ونجح بتعديل الكفة عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 77، وعلاء عباس في الدقيقة 81".

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 21 في المركز الثالث، فيما رفع النفط رصيده للنقطة 14 في المركز السادس.

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