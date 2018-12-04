بالوثيقة .. تربية المثنى تدعوا المتقدمين للتعيين الى مراجعة اللجان الخاصة لمطابقة المعلومات

2018/12/04 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المديرية العامة لتربية المثنى اليوم الثلاثاء كافة المتقدمين الذين ظهرت اسماؤهم كمرشحين للتعيين على ملاك المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى مراجعة اللجان ( لجنة السماوة / قسم الاعداد والتدريب في السماوة ) و ( لجنة الرميثة / منتدى الشباب في الرميثة ) و ( لجنة الخضر / منتدى الشباب في الخضر ) واعتبارا من يوم غد الاربعاء المصدف 5 / 12 / 2018 ولغاية يوم الثلاثاء المصادف 11 / 12 / 2018 مع جلب المستمسكات الاصلية لغرض مطابقتها مع الاستمارة الالكترونية وفرز المستمسكات الصحيحة والمستمسكات المزورة وسوف يحرم من التعيين كل من قدم مستمسكات مزورة .المستمسكات المطلوبة كما مبين في ادناه

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