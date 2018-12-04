نائب عن سائرون يدعو رئيس الوزراء الى استثمار دعم تحالف الاصلاح بترشيح وزراء تكنوقراط

2018/12/04 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن ائتلاف سائرون علاء الربيعي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى استثمار دعم تحالف الإصلاح والاعمار بترشيح وزراء تكنوقراط لاستكمال الكابينة الوزارية.وقال الربيعي ان" ماحدث في جلسة اليوم ان عبد المهدي جاء بكابينة غير متفق عليها؛ لكن يبدو انه رضخ لضغوط سياسية أدت الى طرح اسماء غير متفق عليها".وأضاف ان" خروجنا من الجلسة وكسر نصاب الجلسة هي رسالة واضحة لعبد المهدي ان دعم الإصلاح يجب استثماره بالقدوم بوزراء تكنوقراط مهنيين وخاصة للوزارات الأمنية".وتابع الربيعي انه" تم تأجيل التصويت على استكمال الكابينة الوزارية الى الخميس المقبل"، لافتا الى انه" في حال أصر عبد المهدي على طرح نفس الأسماء سيتكرر سيناريو جلسة اليوم في جلسة الخميس المقبل".واختتم الربيعي حديثه بالقول ان" عبد المهدي رضخ للإملاءات الحزبية، ولم تكن هناك مؤشرات على الأسماء المرشحة من قبله سوى الحزبية".

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