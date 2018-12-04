النائب فائق الشيخ علي يشبه ما حصل من مشادات بين النواب اليوم بمعركة بدر بفلم الرسالة

2018/12/04 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شبه النائب فائق الشيخ علي، الثلاثاء، ماحصل في جلسة البرلمان بمعركة بدر في فيلم الرسالة.

وذكر الشيخ علي في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم (4 تشرين الثاني 2018)، ان "أحد مشاهد فيلم الرسالة الرائعة في معركة بدر حينما يبرز عتبة وينازله حمزة، حيث يخلع عتبة رداءه (سترته) وقبل أن يتصرف ويتشلَه، يجعله حمزة يتدلى من رقبته".

واضاف، ان "‏هذا المشهد حصل قبل قليل في مجلس النواب، ولكن شتان بين عُتبَة وعَتَبَة..



ياللاسف ويا للعار".

وكان جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لاختيار المرشحين للوزارات الثمانية المتبقية قد شهدت مشادات بين اعضاء في المجلس بكافيتريا البرلمان.

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