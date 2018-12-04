2018/12/04 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم البيت الأبيض دعمه الكامل، الثلاثاء، للعملية الإسرائيلية الهادفة لتدمير أنفاق لحزب الله، أقيمت تحت الحدود مع لبنان.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون بولتون، “تدعم الولايات المتحدة بقوة جهود إسرائيل للدفاع عن سيادتها”.

وأضاف “ندعو إيران وكلّ عملائها إلى وقف تعدياتهم واستفزازاتهم الإقليمية، التي تشكل تهديدا غير مقبول للأمن الإسرائيلي والإقليمي”.

وجاء الإعلان المفاجئ بعد ساعات على لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل، بحثا خلاله المخاطر الإقليمية بعدما كانا حذرا تكرارا من أنشطة إيران.

وقال نتنياهو، إنه بحث العملية مع بومبيو، ووصف الأنفاق بأنها تشكل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة، الذي أوقف حرب العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت مبكر الثلاثاء، أنه رصد أنفاقا لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشر عملية لتدميرها على الحدود، في خطوة قد تؤدي إلى توتر بين الطرفين.

وعزز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) دورياتهما على طول الحدود في الجانب اللبناني تفاديا لأي تصعيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب سيزور أسرة جورج بوش الأب في بلير هاوس) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب سيزور أسرة جورج بوش الأب في بلير هاوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).