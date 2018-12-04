2018/12/04 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت واشنطن نددت بقيام إيران خلال اليومين الماضيين بتجربة جديدة “لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط”، حسب ما قال وزير الخارجية مارك بومبيو، الذي اعتبر هذه التجربة “خرقا لقرار مجلس الأمن 2231 الصادر عن مجلس الأمن”.

وقال الموفد الأمريكي الخاص إلى إيران، بريان هوك، الإثنين، “تؤكد الحكومة الإيرانية أن تجاربها في مجال الصواريخ هي بطبيعتها محض دفاعية، إلا أنها ليست كذلك”.

وأضاف هوك، في تصريحات أدلى بها في الطائرة التي كانت تقل بومبيو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع الحلف الأطلسي، “إنه تهديد خطير ومتنام”، و”نرغب برؤية الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات تستهدف برنامج الصواريخ في إيران”.

واعتبر أن الحملة، التي تقوم بها إدارة دونالد ترامب منذ سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، والقاضية بفرض “أقصى الضغوط على إيران، ستكون أكثر فاعلية” في حال قامت دول إضافية بفرض عقوبات مماثلة للعقوبات الأمريكية على إيران.

وقال هوك أيضا، إن “تقدما” تحقق في هذا المجال، مشيرا إلى افتراح يمكن أن يطرح على طاولة التفاوض في بروكسل لفرض عقوبات “على أفراد وكيانات تسهل برنامج الصواريخ الإيراني”.

وبعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، أعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية جدا على إيران، كما تواصل التنديد ببرنامجها البالستي، ودورها “في زعزعة استقرار” منطقة الشرق الأوسط.

إلا أن الدول الأوروبية، الموقعة خاصة على الاتفاق النووي، نددت بالموقف الأمريكي وتسعى للحفاظ على الاتفاق رغم انتقاداتها لإيران في ملفات أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول عسكري: إيران تريد زيادة مدى صواريخها رغم الغضب الأمريكي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول عسكري: إيران تريد زيادة مدى صواريخها رغم الغضب الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).