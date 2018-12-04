محدث..الليرة التركية تعمق خسائرها لـ3% مع مخاوف بشأن السياسة النقدية

2018/12/04 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت العملة المحلية في تركيا خسائرها مقابل نظيرتها الأمريكية لنحو 3% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف بأن يتجه البنك المركزي لانتهاج سياسية نقدية أقل تشدداً.

ويأتي الانخفاض في قيمة الليرة بعد أن أظهرت بيانات رسمية بالأمس تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا 1.44% خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى مستوى في 15 عاماً.

وبحسب بيانات وكالة الإحصاءات التركية "تركستات"، فإن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً 21.62% في نوفمبر على أساس سنوي مقابل 25.24% في أكتوبر السابق له.

ويتخوف المستثمرون أن تدفع بيانات التضخم السنوي صناع السياسة في البلاد لتخفيف السياسة النقدية عبر خفض معدل الفائدة

وكان البنك المركزي في تركيا قامت بتثبيت معدل الفائدة عند مستوى 24% في اجتماع أكتوبر الماضي.

وبحلول الساعة 3:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 3% لتصعد العملة الأمريكية إلى 5.4058 ليرة.

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