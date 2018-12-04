وزير التجارة الأمريكي: نريد زيادة إنتاج السيارات الألمانية بالولايات المتحدة

2018/12/04 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير التجارة الأمريكي إن البيت الأبيض يتطلع إلى زيادة إنتاج السيارات الألمانية في الولايات المتحدة في سبيل تقليل العجز التجاري بين واشنطن وبرلين.

وأضاف ويلبر روس في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه من بين العجز التجاري الذي تبلغ قيمته 65 مليار دولار في الولايات المتحدة مع أوروبا، يوجد نحو 30 مليار دولار مع ألمانيا من تجارة السيارات وقطع الغيار.

وتابع روس قبل اجتماعه مع عدد من صناع السيارات الألمان في واشنطن بأن صانعي السيارات يستثمرون في السيارات الكهربية، مشيراً إلى أن تشجيع إنتاج هذه المنتجات في الولايات المتحدة هو "أحد الأهداف الكبيرة التي لدينا".

وكانت شركة "بي.إم.دبليو" الألمانية قد أعلنت خططها لبناء مصنع جديد في الولايات المتحدة يصنع المحركات والأجهزة المسؤولة عن الانبعاثات.

ومن جانبه، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات الأسبوع الماضي أن إدارته تدرس فرض تعريفات على واردات السيارات.

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