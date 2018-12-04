2018/12/04 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خفض بنك "إتش.إس.بي.سي" السعر المستهدف لسهم شركة "آبل" نتيجة تراجع المبيعات وتباطؤ اقتصاديات الأسواق الناشئة.

وقال بنك "إتش.إس.بي.سي" في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء إنه يحدد الآن السعر المستهدف لسهم صانعة الآيفون على مدار 12 شهرا المقبلة عند مستوى 200 مقابل 205 دولار سابقاً، مع خفض التوصية إلى احتفاظ بدلاً من شراء.

وأضاف البنك أن نمو وحدة الهارد ووير التابعة للشركة توقف وأن إيراداتها أصبحت معتمدة فقط على الدعم من أسعار البيع المرتفعة والتطور في الخدمات، مشدداً على أن فشل نمو وحدتها أضر سهم "آبل ومورديها.

وبحلول الساعة 3:26 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "آبل" بنسبة 1.8% ليصل إلى 181.40 دولار.

وعاني سهم صنعة الآيفون من هبوط حاد في نوفمبر الماضي وسجل أسوأ أداء شهري في 10 سنوات، مع تقارير خفض إنتاجها بسب تراجع الطلب، إلى جانب خفض تقييم أداء السهم.

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