بالذكرى الأولى لرحيله.. المهندس: الواسطي بنى لنا صرحا إداريا كبيرا

2018/12/04 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، ضرورة إنصاف مقاتلي الحشد الشعبي والمضحين، فيما أستذكر الدور الكبير الذي بذله الراحل مدير الإدارة المركزية السابق اللواء مجيد رحيم الواسطي (أبو سجاد).وقال المهندس في كلمته خلال الحفل التابيني الذي اقامته هيئة الحشد الشعبي بالذكرى الاولى لرحيل الواسطي، انه "نأمل من الحكومة والبرلمان إنصاف ...

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