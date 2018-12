أجويرو يغيب عن مواجهة واتفورد

2018/12/04 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر سيواصل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الغياب عن قائمة مانشستر سيتي التي ستواجه واتفورد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب اللاعب عن تدريبات الفريق الأخيرة، ولم يسافر مع الفريق إلى لندن قبل مواجهة التي تجمع الفريقين اليوم، بسبب إصابة عضلية

وخرج أجويرو هداف مانشستر سيتي وصاحب الـ8 أهداف الموسم الحالي في البريميرليج، عن لقاء بورنموث الذي انتهى بالفوز بنتيجة 3-1.



A sensational SIX last time we visited Vicarage Road! ⚽️🔵 #mancity pic.twitter.com/LcwYxAoKHT

— Manchester City (@ManCity) December 4, 2018وتحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني في لقاء تشيلسي الأسبوع المقبل، حيث حذر الأطباء، المدير الفني بيب جوارديولا عن احتمالية غياب اللاعب حتى يناير المقبل.

جوارديولا: أجويرو واجه خطر الغياب لخمسة أسابيع!

جوارديولا أعقب على غيابه مهاجمه وهداف الفريق التاريخي: "الأطباء قالوا لي يوم الجمعة أن أجويرو لا يستطيع اللعب، وإذا شارك سنفقده لأربع أو خمس أسابيع، لدينا مواجهات عديدة الشهر الحالي وهو ليس بأمان".

— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 4, 2018وعن إمكانية عودة الأرجنتيني: "الآن، أنا غير متأكد، سنرى وحسبما قلت سابقًا سأتابع الأمر يومًا وراء الأخر، اتحدث مع الأطباء بشكل يومي وأطلع على التقارير وانتظر قرار جاهزيته من أجل المشاركة".

وسيقود هجوم مانشستر سيتي، البرازيلي جابريل خيسوس، الذي شارك بشكل أساسي في لقاء الفريق السابق، حيث سجل هدفًا وحيدًا الموسم الحالي في 11 مباراة خاضها بقميص الستيزين.

