القوات الحكومية تقوم بحملات اعتقال ممنهجة في الرمادي والموصل

2018/12/05 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير: القوات الحكومية اعتقلت العديد من المواطنين في كل من الموصل والرمادي

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