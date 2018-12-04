2018/12/05 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهود عيان: السترات الصفراء العراقية التي تنتشر في شوارع البصرة أكثر تنظيمًا من المظاهرات السابقة

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