خبير قانونى : عبد المهدي أخفق بالمدة الدستورية في تشكيل الحكومة

2018/12/05 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف على التميمي الخبير القانوني، أمس الثلاثاء، عن خرق دستوري ارتكبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتعلق بالمدة الدستورية وإخفاقه في تشكيل الحكومة خلال شهر واحد.

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