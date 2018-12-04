حسين علوان حسين - البصمة الصهيونية على جريمة اغتيال خاشقجي : تبادل الأدوار بين نجمي دولتي الإرهاب في الشرق الأوسط : محمد بن سلمان و نتنياهو / 1-2

2018/12/05 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين على نحو استثنائي ، إنشغل الرأي العام العالمي منذ الثاني من شهر اكتوبر / 2018 بمتابعة الأخبار المروعة لآخر السلسلة المستطيلة من الجرائم المرتكبة تنفيذاً لأوامر ولي عهد آل سعود المسعور محمد fk سلمان الذي تآمر مع شقيقة خالد - السفير الهارب حالياً من سفارته في واشنطن - بالسعي الممنهج لاستدراج الصحفي السعودي المنشق جمال خاشقجي إلى قنصلية بلhده في اسطنبول لكي يتم خنقه فيها حالاً بتكفين رأسه بكيس بلاستيك......

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