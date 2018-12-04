جوري الخيام - الأسود يليق بك يارانيا !

2018/12/05 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جوري_الخيام لابد أنكم سمعتم عن فستان رانيا يوسف، الفستان الاسود قليل الادب، الفستان الذي خدش أحاسيس الرجعية و جرح مشاعر التخلف .فستان ليس مختلفا عن ما نراه في التلفزيون يتبع خطوط الموضة الحالية ..لو لبسته رانيا في مهرجان مراكش السينمائي لما صار ما صار ...مر الفستان أمامي مرور الكرام على الانستغرام لم اهتم له فستان اسود عادي جدا خصوصا إذا لبس في مهرجان سينيمائي.لم أكن لأتذكر ذاك الفستان و من لبسه لو لم ينصبو......

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