رسميًا | برشلونة يضم كارليس ألينيا للفريق الأول

2018/12/05 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن ضم اللاعب كارلوس ألينيا، لصفوف الفريق الأول بشكل رسمي، وتصعيده بعد تأكد نهاية موسم البرازيلي رافينيا.

وكان برشلونة قد أعلن بشكل رسمي غياب، رافينيا ألكانتارا، عن صفوف الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم، بعد إصابته في لقاء أتلتيكو مدريد.

اللاعب الذي تم تصعيده بداية الموسم الحالي لصفوف برشلونة، من صفوف برشلونة بي، سيلعب مع الفريقين، بعدما تسببت الإصابة بنهاية الموسم الماضي لتمنعه عن المشاركة.



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وسيرتدي اللاعب الشاب، الذي سجل هدف برشلونة الثاني في شباك فياريال، القميص رقم 21، الذي ارتداه أندريه جوميش لاعب برشلونة المعار لصفوف إيفرتون الإنجليزي.

📍 برشلونة أعلن رسميًا انتهاء موسم رافينيااللاعب أجرى عملية جراحية اليوم في الرباط الصليبي الداخلي لركبته اليسرى👈 جدير بالذكر أن رافينيا يملك تاريخاً سيئاً مع الإصابات، حيث عاني الإصابة ذاتها في سبمتبر 2015 ولكن في ركبته اليمنى pic.twitter.com/szDWFofMaG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 4, 2018وسبق لكلا من لويس أنريكي وألكسندر هيلب، ليليان تورام، أدريانو كوريا، تشيجرينيسكي، ارتداء قميص رقم 21.

وخاض اللاعب مباراة فياريال بقميص رقم 26 والذي سجل به هدفه الأول الرسمي بقميص الفريق، بعد 10 مباريات خاضها بقميص الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني.

💙❤صباح الصدارة😍 pic.twitter.com/KhumlumOv1

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 3, 2018وكان هدف إلينيا الأول بقميص الفريق الكتالوني في كأس ملك إسبانيا 2016، في شباك هيراكليس.





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